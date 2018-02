Danimarca, la salma del principe Henrik a Palazzo Reale

Copenaghen (askanews) - E' arrivata a Palazzo Reale la salma del principe Henrik, 83 anni, marito della regina Margherita II di Danimarca. Il principe è morto nel castello di Fredensborg, residenza reale che si trova a circa 40 chilometri a nord della capitale danese.

Il principe era stato ricoverato il 29 gennaio al Rigshospital di Copenaghen per un tumore al polmone sinistro, che si era rivelato benigno, e per un'infezione polmonare. Era stato poi dimesso e trasportato al castello per "vivere gli ultimi momenti nella sua casa".

Figlio di conti, Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, era nato l'11 giugno del 1934 a Talence, vicino Bordeaux. Sposò nel 1967 l'erede al trono danese, Margherita, incoronata poi nel gennaio 1972, ma restò sempre principe consorte. A settembre era stato reso noto che Henrik soffriva di "demenza".