"L'aumento salariale ai professori? È come una tazzina di caffè"

Roma, (askanews) - Poco più di 25 centesimi al giorno, all'incirca il costo di una tazzina di caffè (in capsula), sarebbe l'aumento che si sono visti corrispondere i lavoratori della scuola negli ultimi 10 anni alla luce del rinnovo del contratto di categoria siglato il 9 febbraio: è il calcolo di Giovanni Cortese, professore presso il liceo linguistico Seneca di Roma, che ha deciso di protestare con l'ironia, postando un video su Youtube in cui ricorda anche le condizioni fatiscenti di moltissimi edifici scolastici. Una situazione che proprio al liceo Seneca si è manifestata in tutta la sua gravità con il crollo di un pezzo di muro pochi giorni prima del rinnovo contrattuale. Infine, un garbato suggerimento alla stampa: in queste settimane di campagna elettorale, chiedere ai politici anche cosa pensano di fare per la scuola, da cui dipende in larga parte il futuro del paese e della società italiana.