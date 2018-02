Marco Cappato: legge sul biotestamento a rischio applicazione

Roma, (askanews) - "Molti comuni non hanno le informazioni necessarie e non le forniscono ai cittadini per il rispetto della legge sul biotestamento. Su questo siamo mobilitati per raccogliere le proteste e segnalazioni e per chiedere il rigoroso rispetto sull'applicazione della legge sul testamento biologico". Lo ha detto il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, in una conferenza stampa alla Camera per commentare la decisione della Corte d'Appello di Milano sul processo per il presunto aiuto al suicidio di Dj Fabo.