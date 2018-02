Roma, il crollo a via Livio Andronico e le vetture inghiottite

Roma, (askanews) - Le immagini della voragine a via Livio Andronico a Roma che il 14 febbraio ha inghiottito diverse autovetture: a crollare è stata la parete di un cantiere, un enorme scavo al posto del complesso religioso di Santa Maria degli Angeli demolito pochi mesi fa, dove si lavorava per erigere nuove palazzine. I residenti spiegano di aver denunciato varie volte nelle scorse settimane l'entità dei lavori e i tremori che avvertivano. Saranno le indagini a valutare se il crollo sia dovuto a negligenza nei lavori, a una sottovalutazione dei rischi del terreno, o alle infiltrazioni d'acqua per le piogge.