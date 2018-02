Angela Merkel dà il benvenuto a Theresa May a Berlino

Berlino, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel e la premier britannica Theresa May hanno tenuto un punto stampa a Berlino. "Sono felice di dare il benvenuto oggi alla premier britannica Theresa May, che anche proseguirà il suo viaggio per la conferenza sulla sicurezza a Monaco", ha detto Merkel.

L'Europa deve dotarsi di una "autonomia strategica" per difendersi pur restando fedele alla Nato: lo hanno detto i ministri della Difesa francese e tedesco, dopo che Washington ha espresso la sua preoccupazione per il progetto di Difesa europea.

"Quando saremo minacciati nel nostro immediato vicinato, in particolare nel Sud, dovremo essere in grado di farvi fronte, anche quando gli Stati Uniti o l'Alleanza desiderano essere meno coinvolti", ha detto la ministra francese delle Forze armate, Florence Parly, nel suo discorso di apertura della Conferenza annuale sulla Sicurezza a Monaco di Baviera.