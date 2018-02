D'Attorre (LeU): dialogo con M5S? Boldrini in linea con Grasso

Roma, (askanews) - Nessuno scontro ma sensibilità diverse in Liberi e Uguali fra il leader Pietro Grasso e Laura Boldrini a proposito del dialogo con i 5 stelle: "La presidente uscente della Camera - ha sostenuto Alfredo D'Attorre, capolista di LeU nella circoscrizione Lazio 2, in una intervista ad askanews - naturalmente ha una sua legittima sensibilità sul tema che deriva anche dagli attacchi assolutamente scomposti e vergognosi che in diverse occasioni il Movimento 5 stelle le ha riservato nell'esercizio della sua funzione".

"Dopo di che - ha proseguito - ha sempre detto di riconoscersi nella linea indicata da Grasso, che è quella di dire che noi abbiamo una preclusione soltanto nei confronti della destra. Nei confronti di altre forze, come il M5S, ma vale anche per il Pd, a maggior ragione se dopo il risultato elettorale si aprirà una dinamica nuova in quel partito, noi siamo pronti a un confronto di merito sui temi programmatici che poniamo: lavoro, sanità, fisco, welfare, ambiente".

Di fronte all'appello del leader M5S Luigi Di Maio, che ha proposto convergenze agli altri partiti a cominciare dal taglio dei costi della politica, D'Attorre ha replicato: "Noi dobbiamo partire sicuramente dai temi che interessano agli italiani. Sui costi della politica si può lavorare ancora ma il M5S dovrebbe riflettere su cosa non ha funzionato nei propri meccanismi e riconoscere l'errore fatto nel chiedere l'abolizione di un finanziamento pubblico regolato e trasparente. Quella scelta - ha concluso D'Attorre - rischia di mettere la politica nelle mani dei ricchi e di finanziamenti privati tra l'altro non sempre trasparenti".