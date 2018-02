Gentiloni: relazioni italo-tedesche ottime, ora impulso a Ue

Berlino, (askanews) - "Sulla base delle eccellenti relazioni tra Italia e Germania, credo che dobbiamo, insieme ad altri paesi, dare un impulso all'ambizione europea nei prossimi mesi. L'Europa deve in qualche modo, anche attraverso la discussione sul suo bilancio, fare di più e fare meglio": lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa a Berlino al termine del colloquio con la cancelliera Angela Merkel.

"E le due cose devono andare insieme, quando si discute di risorse per il bilancio europeo, l'Italia è pronta a fare la sua parte, ma dobbiamo anche sapere che bisogna fare uno sforzo per concentrare il più possibile le risorse europee anche su politiche relative ai nostri beni pubblici comuni, penso alla sicurezza, alla difesa, ai temi migratori, agli investimenti, alle politiche per il lavoro, che hanno necessità di un impulso comune", ha aggiunto.