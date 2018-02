Merkel: buona possibilità che base Spd dica sì a Grosse Koalition

Berlino, (askanews) - "Credo che dopo un'elaborazione molto dettagliata e approfondita di un accordo di coalizione c'è, dal mio punto di vista, una buona possibilità che sia i membri della Spd che il Congresso della Cdu, quelli della Csu lo hanno già fatto, si esprimano in modo positivo sull'accordo. Ma dobbiamo aspettare i risultati, per quanto riguarda il mio partito sono ottimista": è quanto ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Berlino, mentre l'accordo di Grande Coalizione raggiunto con la Spd attende l'esito del voto postale della base Spd.

Circa 463.000 iscritti sono infatti chiamati ad approvare o bocciare i termini del laborioso accordo (lungo 177 pagine) raggiunto il 7 febbraio tra la Cdu-Csu e i socialdemocratici. L'esito della votazione è atteso per il weekend del 3-4 marzo. Se tutto andrà bene la Germania avrà un nuovo governo a cinque mesi abbondanti dal voto del 24 settembre scorso.