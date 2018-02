Milano, nascondevano oltre 27 chili di droga in casa: 3 arresti

Milano, (askanews) - La polizia di Milano ha arrestato tre uomini, due italiani di 38 e 51 anni e un egiziano di 25, per spaccio di droga: in casa nascondevano oltre 27 chili di hashish e marijuana. L'operazione risale al 14 febbraio, durante un servizio degli agenti in borghese per il contrasto dello spaccio di droga nella zona Giambellino. I tre sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Porta Genova in via Giambellino. Le indagini hanno stroncato un'imponente attività di spaccio gestita da F.F. che utilizzava un appartamento di via Giambellino 58 come deposito, con la complicità degli altri due arrestati. Dalla perquisizione in casa e nelle cantine sono stati trovati e sequestrati 27,7 chili di droga tra hashish e marijuana, bilancini, strumenti per la conservazione della sostanza e due batterie di fuochi d'artificio.