Usa, ufficiale la candidatura al Senato di Mitt Romey

Washington (askanews) - Ora è ufficiale, Mitt Romney ha annunciato la sua candidatura al Senato federale statunitense con un videomessaggio pubblicato su Twitter e Facebook.

L'ex governatore del Massachusetts e candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti nel 2012 correrà per il seggio dello Utah che sarà lasciato da Orrin Hatch, sostenitore e alleato del presidente Donald Trump.

"Ho deciso di correre per un seggio al Senato americano perchè credo che di poter portare i valori e la lezione dello Utah a Washington" ha detto nel suo video.

L'annuncio era atteso giovedì, ma Romney ha preferito rimandarlo, dopo la sparatoria avvenuta in una scuola della Florida, "in segno di rispetto per le vittime e i loro familiari".

La possibile vittoria di Romney, mormone come Hatch e circa il 62% dei residenti dello Utah, uno Stato conservatore, potrebbe complicare i piani di Trump. Al Senato la maggioranza repubblicana è al momento esigua (51 seggi su 100) e il voto in Aula di Romney, che in passato è stato molto critico con Trump, potrebbe diventare decisivo.

Romney è molto popolare nello Stato anche per aver guidato l'organizzazione delle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002.