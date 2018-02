Wes Anderson, Tilda Swinton e Greta Gerwig sfilano alla Berlinale

Roma, (askanews) - Si è aperto ufficialemte il Festival di Berlino, giunto allla 68esima edizione, con il nuovo film di Wes Anderson, "L'isola dei cani", che uscirà nelle sale italiane a maggio.

Sul primo red carpet della Berlinale il regista di "Gran Budapest Hotel" ha sfilato insieme a Jason Schwartzmann, coautore del soggetto e ai doppiatori Bill Murray, Tilda Swinton e Greta Gerwig.

"L'isola dei cani", film d'animazione stop-motion, è ambientato in un Giappone futuristico, è la storia di un bambino che va in cerca del suo amico a quattro zampe esiliato insieme ad altri cani su un'isola in quarantena.