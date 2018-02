Presidente Sud Corea: con Olimpiadi nuovo inizio con Pyongyang

Pyeongchang (Corea del Sud), (askanews) - Il Presidente della Repubblica della Sud Corea, Moon Jae-in ha visitato il centro stampa che accoglie i giornalisti accreditati per le Olimpiadi invernali di PyeongChang e ha parlato di come i Giochi abbiano accelerato il dialogo con i vicini-rivali della Corea del Nord.

"Credo che questo risultato - ha detto il Presidente - si possa trasformare in un nuovo inizio. Penso che questo sia stato importante non solo per i coreani, ma per tutto il mondo".

"Io credo - ha poi aggiunto Moon Jae-in - che il dialogo tra le Coree acquisisca ancora maggiore valore con il dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, perché il dialogo tra le due Coree passa attraverso il dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord".

Prima di lasciare il Main Press Centre il Presidente sudcoreano ha voluto fare un augurio agli operatori media internazionali.

"Spero - ha concluso Moon - che tornerete a casa da queste Olimpiadi dicendo: 'Io ci sono stato'".