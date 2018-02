Alena Seredova lancia la sua prima collezione di gioielli

Milano (askanews) - Moderna, bellissima e simpatica, Alena Seredova, showgirl, attrice, modella, diventa stilista e lancia la sua prima prima collezione di gioielli. A Milano ha presentato in anteprima "La semplicità è preziosa" la capsule collection realizzata per Diamonique.

"Questi gioielli sono semplici ma penso possano rendere ognuna di noi felice e farla sentire speciale, che è una cosa che non guasta mai per una donna".

Una linea elegante e contemporanea che si compone di 14 gioielli, da portare tutti i giorni, ma ideale anche per una serata speciale.

"Io tendo ad avere pochi pezzi ma che non ti danno fastidio. Con l'anello lavo i piatti, mi metto i guanti da sci, gioco a tennis, riesco a infilare le calze senza romperle, io scelgo dei pezzi che possono convivere con me, ad esempio dormo con gli orecchini e il braccialetto non lo tolgo mai perchè non è fastidioso".

Alena Seredova ha grinta e carisma e proprio per questo è stata scelta da QVC Italia per disegnare questa linea di preziosi che verranno venduti in esclusiva sul canale di shopping dal 4 marzo come conferma l'amministratore delegato di Qvc Italia Paolo Penati.

"Il progetto con Alena nasce dalla volonta di provare a creare qualcosa in cui le nostre clienti si possano ritrovare, quindi abbiamo cercato una donna con un profilo positivo e potesse essere un profilo di riferimento per le nostre clienti e Alena è il personaggio giusto secondo noi".

Strumenti di seduzione e di bellezza alla portata di tutte. I prezzi di anelli, collane, orecchini e bracciali, tutti in argento placcato oro sono contenuti: da meno di 50 fino a 130 euro.

"Secondo me tutte noi abbiamo bisogno di un punto luce, non solo per esaltare la personalità, anche un gioiello ci può aiutare".

E se tutto questo non basta lei dà uno spiritoso consiglio.

"Alena va conquistata con una fetta di salame e un bicchiere di vino".