Boldrini: I gruppi che si ispirano al fascismo vanno sciolti

Milano, (askanews) - Alto sui trending topic l'intervento di Laura Boldrini. La presidente uscente della Camera, candidata con Liberi e Uguali, ha parlato il 18 febbraio a Niguarda, a Milano.

"Lo dobbiamo dire qui, in questo luogo, con questo murales alle spalle. I gruppi che si ispirano al fascismo vanno sciolti, van-no-sciol-ti" ha scandito Boldrini. "Non c'è posto per loro nel nostro paese, nella nostra repubblica che è antifascista. Ci tenevo a dire questo in questo luogo che rppresenta la forza della città di Milano nei confronti del fascismo. Qui è iniziata la liberazione ed era qui che bisognava affermare questo concetto. Vi ringrazio".