CIO: molto delusi se caso di doping russo confermato

PyeongChang (askanews) - "Ovviamente è molto deludente per noi se, ripeto se, un caso di doping viene confermato. D'altra parte questo dimostra che abbiamo un sistema di controlli efficiente di test per verificare che gli atleti russi siano puliti. Sono stati sottoposti a un livello molto significativo di test, più di altri. Ma quando, in senso generale, un atleta viene trovato positivo per noi è molto deludente, ma dimostra anche che il sistema funziona".

Mark Adams, portavoce del Comitato olimpico internazionale, non entra nel merito del possibile caso di doping dell'atleta russo Aleksandr Krushelnitckii, vincitore della medaglia di bronzo nel doppio misto del curling sotto la bandiera degli Atleti olimpici russi. Ma, nel corso del briefing quotidiano con la stampa sottolinea alcuni aspetti della vicenda, anche sulla possibilità di sanzioni in vista della cerimonia di chiusura.

"Se il caso venisse confermato - ha aggiunto Adams - verrà preso in considerazione dall'Implementation Group insieme a moltissimi altri aspetti nella riunione del 24 febbraio. Ma in ogni caso ci sono molti se".