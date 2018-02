Merkel propone a sorpresa sua fedelissima come segretaria Cdu

Berlino, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha proposto a sorpresa la sua fedelissima Annegret Kramp-Karrenbauer per l'incarico di segretaria generale della Cdu.

L'attuale segretario generale, Peter Tauber, ha deciso di lasciare il posto a causa di problemi di salute.

"Io stessa sono stata segretaria generale e ho un'idea di questo incarico. E' per questo che sono felice che Annegret Kramp-Karrenbauer voglia lavorare per questo partito, il nostro partito, per l'Unione cristiano democratica, in un momento difficile, inquieto", ha detto Merkel, presidente della Cdu da 18 anni.

Cinquantacinque anni, l'attuale governatrice del Saarland (piccolo Land al confine con Lussemburgo e Francia governato da una Grande Coalizione), è la prima donna dopo sei uomini ad assumere questo incarico; dovrà tuttavia essere confermata dal congresso straordinario il prossimo 26 febbraio.

"E' proprio in questi tempi, che non è sufficiente dire 'bisognerebbe, o altri dovrebbero' ma che dobbiamo essere pronti, quando ce lo chiedono, a impegnarci e assumere le nostre responsabilità", ha aggiunto Kramp-Karrenbauer, che in Germania viene spesso indicata con le sole iniziali, AKK, per semplificare il suo nome.