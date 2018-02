PyeongChang, Hofer: proveremo a difendere la nostra medaglia

PyeongChang (askanews) - "Difendere una medaglia non è mai facile, perché siamo tutti lì per giocarcela. Dobbiamo provarci fino alla fine, perché tutto è sempre aperto, come abbiamo visto in tutte le altre gare con nomi della Svezia che hanno fatto medaglie d'oro o d'argento. Per questo non dobbiamo mai mollare e tirare fino alla fine". Lo ha detto il biatleta azzurro Lukas Hofer, parlando con i cronisti a Casa Italia in vista della staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi invernali di PyeongChang.

"Speriamo che le condizioni meteo rimangano così - ha aggiunto Hofer - perché adesso le ultime gare erano perfette come vento e temperatura, però qui che siamo vicini all'Oceano può capitare di tutto e dobbiamo sperare che resti come in questi giorni, così sappiamo che la gara finisce come deve e vincono i migliori".