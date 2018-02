Gentiloni: sempre alta l'attenzione sul rischio eversione interna

Roma (askanews) - "L'attenzione dell'intelligence è sempre che i rischi di radicalizzazione interni sfocino nel risorgere del germe dell'eversione interna, con il uqla l'Italia ha fatto i conti, soprattutto nel secolo scorso. Dobbiamo tenere alta la guardia, sapendo che quel rischio non può avere le caratteristiche che aveva in passato ma non può essere dato per superato una volta e per sempre". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel corso del suo intervento alla presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza.