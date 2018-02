"Get shorty", arriva su Timvision la serie tv acclamata negli Usa

Roma, (askanews) - Dal libro bestseller di Elmore Leonard, "Get shorty", nel 1995 era stato tratto il celebre film con John Travolta, ma oggi un enorme successo ha riscosso negli Stati Uniti l'omonima serie, che arriva in prima visione assoluta per l'Italia dal 22 febbraio su Timvision. La dark comedy per la tv "Get shorty", di cui vediamo una clip in esclusiva, è diretta da Davey Holmes, già regista di Shameless e In Treatment .

Chris O'Dowd è Miles Daly, un sicario che sceglie di lasciarsi il mondo criminale alle spalle e di cambiare vita per il bene di sua figlia, trasferendosi a Los Angeles. Qui prova ad introdursi nel mondo del cinema, entrando in affari con un produttore caduto in rovina interpretato da Ray Romano, e riciclando denaro dalla produzione dei film hollywoodiani insieme al suo complice Louis, interpretato da Sean Bridges. Ma il passato da criminale e i suoi lati oscuri tornano a far visita nella vita di Miles quando sceglie come potenziale vittima uno sceneggiatore di Hollywood.

"Get Shorty" è stata acclamata all'unanimità dalla critica ed è già in cantiere la seconda stagione. L'Hollywood Reporter l'ha definita "una serie meravigliosa, dalla qualità impeccabile, un adattamento affascinante e avvincente del romanzo", mentre per Entertainment Weekly è "uno dei pochi remake di film che non delude in alcun modo le aspettative dei fan".