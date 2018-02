La magia della musica di Brunori ha incantato Milano

Milano (askanews) - Ha incantato il pubblico con la sua poesia e la sua musica sofisticata. Prosegue con enorme successo il tour teatrale di Brunori Sas "Brunori a teatro - Canzoni e monologhi sull incertezza". La data di Milano al Teatro Arcimboldi è andata completamente sold out.

Dopo il collaudato successo dell'esperienza teatrale del 2015 con "Brunori SRL, una società a responsabilità limitata", Dario Brunori ha portato in scena nei principali teatri italiani uno spettacolo unico nel suo genere fatto di musica e argute riflessioni, che si rifà allo stile del teatro - canzone e della standup comedy.

Il nuovo tour di Brunori anticipa anche la messa in onda su Rai Tre del programma che lo vede per la prima volta nelle vesti di conduttore "Brunori Sa", un viaggio per il nostro Paese in cinque episodi fatto di incontri, luoghi, parole e musica, che analizza la società odierna.