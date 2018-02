Perché la regina di Danimarca sorride ai funerali del marito?

Copenaghen, (askanews) - Circa 60 ospiti si sono stretti attorno alla famiglia reale danese per salutare il principe consorte Henrik, marito della regina Margherita II di Danimarca.

Nelle immagini si vede la regina, 77 anni, che scende dall'auto vestita a lutto ma in più di un'occasione la si vede sorridente e quasi allegra.

Presenti al funerale i figli della coppia, il principe ereditario Frederik, 49 anni, e il principe Joachim, 48.

Il controverso principe consorte di origini francesi non ha mai ottenuto il titolo di re, una delusione di cui non ha mai fatto mistero. Nel 2017 aveva pubblicamente fatto sapere che non voleva essere sepolto con la moglie nel cimitero reale della cattedrale di Roskilde, come lo sono da secoli le coppie reali danesi. Il principe, la cui demenza senile era stata resa nota nel settembre 2017, era stato ricoverato in ospedale alla fine di gennaio per un'infezione polmonare ed è morto il 13 febbraio nella residenza reale che si trova a circa 40 chilometri a nord della capitale danese.