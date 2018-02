Peyongchang 2018, nel villaggio c'è l'edificio "più nero che c'è"

Peyongchang (askanews) - Nel villaggio olimpico dei giochi invernali di Peyongchang, in Corea del Sud, c'è l'edificio "più nero" che sia mai stato creato. È il padiglione della casa automobilistica Hyundai, rivestito di Vantablack un materiale che utilizza nanotubi in carbonio, capace di assorbire il 99,9% della luce, creando di fatto un muro di "buio" impenetrabile.

In contrasto con le pareti esterne più scure che si siano mai viste, l'interno dell'edificio è un trionfo di luce, acqua, specchi ed energia a fibre ottiche per celebrare l'utilizzo dell'Idrogeno come fonte di energia pulita.

"L'idrogeno è l'elemento più abbondante nell'universo - spiega Song Min-su giovane manager della Hyundai - e ora lo usiamo anche come carburante per le auto. La nostra azienda crede che i veicoli elettrici alimentati da celle a combustibile siano il seme della società del futuro perché l'idrogeno è la fonte di energia definitiva a costi contenuti che non rappresenta un inquinamento per l'ambiente".

Contrariamente a quanto si possa pensare, all'interno dell'edificio non ci sono vetture perché l'intenzione della compagnia non è promuovere le proprie auto quanto mostrare ai potenziali clienti la propria visione di un futuro pulito e sostenibile.

Finora il padiglione "più nero che c'è" ha avuto una media di 3mila visitatori al giorno, per un totale di oltre 35mila persone.