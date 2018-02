Embraco, Gentiloni: no a forme di dumping sociale e fiscale in Ue

Milano, (askanews) - "Non possiamo permetterci o almeno non possiamo permettere all'interno dell'Unione Europea che ci siano forme di dumping fiscale e sociale che rendono tutto troppo difficile. Per questo il governo del caso Embraco ne ha fatto un caso esemplare perchè riguarda il modo in cui si sta nell'Unione Europea". Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha parlato a Milano durante il suo intervento in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Cefriel, del caso Embraco. Il premier parlando di innovazione digitale e industria 4.0 ha detto: "Conosciamo dimensioni e rischi, dobbiamo combattere per evitare che questi rischi si materializzino. Anche l'impegno con cui il governo si sta impegnando contro alcune delocalizzazioni ha questo significato".