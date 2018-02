Il primo censimento dei senzatetto a Parigi: sono almeno tremila

Parigi (askanews) - In una notte a Parigi, in un inedito censimento, organizzato dal comune sono stati contati almeno 3.000 senzatetto. La municipalità sostiene che la cifra è "probabilmente molto al di sotto della realtà". Questo primo censimento, che si effettua già a New York, Bruxelles e Atene, è stato condotto nella notte fra giovedì e venerdì da 2.000 persone di cui 1.700 volontari, in un momento in cui il numero reale dei clochard nella capitale francese e dintorni è stato fonte di una recente polemica fra governo e associazioni.

2.952 persone sono state contate de visu. Cifre impressionanti, che non offrono tuttavia un bilancio del fenomeno definitivo. Non sono stati infatti contati tutti, hanno ammesso gli organizzatori. Per rispettare la proprietà privata e la privacy delle persone, non sono stati infatti presi in considerazione tutti i parcheggi o le trombe delle scale dei palazzi, non sono stati svegliati quelli senza fissa dimora, né aperte le tende, nelle quali ci potevano essere più persone.