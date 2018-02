Malagò: Goggia sorprendente, la amiamo perché non è una macchina

PyeongChang (askanews) - "E' sorprendente lei, lo vedi anche nelle scene d'entusiasmo contagioso. La prima cosa che mi ha detto a fine gara quando sono andato ad abbracciarla è stata: 'Hai visto che ti ha combinato la Befanona?' Ha anche una capacità di ironizzare, di canzonare tutto e tutti che è meravigliosa. E' chiaro che tutto questo ogni tanto le comporta qualche difficoltà, perché non è una macchina, non vuole e non deve essere una macchina. Siamo forse particolarmente affezionati a lei anche per questo. E siamo molto orgogliosi di quello che è successo oggi". Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato così la grande vittoria di Sofia Goggia nella discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali di PyeongChang.

"La discesa libera femminile - ha aggiunto Malagò - così come quella maschile, sono le gare regine, e servono tante cose: coraggio, preparazione, storia. E quando dico storia intendo che c'è tanto lavoro dietro, la federazione, i tecnici".