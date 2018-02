Malagò: prendiamo medaglie in molti sport, è la nostra forza

PyeongChang (askanews) - "Noi andiamo a prendere gli Ori, gli Argenti e i Bronzi in discipline sportive una diversa dall'altra, tutti per centesimi, lottando. Questo sicuramente fa vedere che le nostre medaglie rappresentano comunque un'ecletticità, una diversità di capacità di essere competitivi in moltissimi sport. Sono pochissime le nazioni che fanno veramente questo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, da Casa Italia alle Olimpiadi invernali di PyeongChang, commentando il medagliere azzurro a questi Giochi e l'attitudine dello sport italiano in generale. "E' la forza del Paese - ha aggiunto Malagò - della quale sono molto, molto orgoglioso. Ma è anche una storia complicata, perché può anche succedere che ti vada male e finisci per non prendere niente da nessuna parte".