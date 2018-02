PyeongChang, la gioia di Bronzo per la staffetta mista biathlon

PyeongChang (askanews) - Quattro anni dopo Sochi, la staffetta mista dell'Italia del biathlon conferma il Bronzo olimpico anche a PyeongChang. Sul podio Lisa Vittozzi (alla prima medaglia ai Giochi), Lukas Hofer (per lui la seconda), Dorothea Wierer (seconda) e Dominik Windisch (terzo podio olimpico, un record per la disciplina tra gli italiani). I quattro hanno raccontato le loro emozioni a Casa Italia, dove sono arrivati per festeggiare il risultato.