"Sport per tutti", Bebe Vio: grazie allo sport si può rinascere

Roma, (askanews) - "Lo sport come terapia, noi ci crediamo": è lo slogan di Art4Sport, la Onlus nata nel 2009 e ispirata alla vicenda di Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma. "Accogliamo i ragazzi, ci innamoriamo delle loro storie e li aiutiamo a disegnare il loro futuro attraverso un sogno sportivo", continua il messaggio della Onlus che è stata presentata al ministero dello Sport nel corso dell'incontro "Sport per tutti", alla presenza di Luca Pancalli e del ministro Luca Lotti.

Bebe Vio ha spiegato: "Ho sempre fatto scherma, fin da quando avevo 5 anni, prima la facevo in piedi, poi dopo la malattia, con le protesi. Il mio sogno è sempre stato quello di continuare a praticare scherma. Abbiamo capito come semplicemente grazio allo sport una persona può rinascere e tornare alla società".

Il ministro per lo Sport, Luca Lotti: "Dobbiamo far sì che più persone riescano a conoscere questa forza della sport. Il titolo art4sport non è scelto a caso, l'arte di riuscire a far capire la forza che solo lo sport riesce a dare".