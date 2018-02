Champions, Roma ribaltata in Ucraina, 2-1 per lo Shakhtar

Karkiv (askanews) - Roma sconfitta 2-1 in Ucraina dallo Shakhtar Donetsk nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Match dai due volti con i giallorossi autori di un'ottima prestazione nel primo tempo e di una bruttissima prova nel secondo. Il gol di Under al 41' del primo tempo è ribaltato da Facundo Ferreyra e Fred nella ripresa al 7' e 26'. Grande rammarico per il tecnico Di Francesco.

"Appena abbiamo preso il gol dell'1-1 ci siamo disuniti e siamo stati meno bravi a interpretare la partita che avevamo preparato benissimo, bene il prima tempo, il secondo tempo non mi è piaciuto in generale e non lo avrei voluto. Purtroppo il campo ha detto che loro sono stati meglio di noi, abbiamo il tempo e la possibilità di rimediare questa sconfitta col ritorno a Roma"