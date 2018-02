Usa, contro sparatorie a scuola Trump vuole armare gli insegnanti

Washington (askanews) - Armare gli insegnanti per contrastare il pericolo di nuove stragi nelle scuole americane: il presidente Usa ha presentato la sua idea direttamente agli studenti sopravvissuti alla strage nel liceo di Parkland, Florida, incontrati assieme ai loro familiari. Un confronto drammatico, tra lacrime e richieste di fare qualcosa contro le armi troppo facilmente in mano a persone squilibrate, mentre le televisioni trasmettevano da più parti le azioni di protesta organizzate dai giovani a favore di leggi più dure sul controllo delle armi. In Florida migliaia di persone sono scese in piazza lanciando lo slogan "Mai più".

"Se avessimo un insegnante capace di usare armi da fuoco, sarebbe possibile porre fine molto velocemente all'attacco", ha detto il presidente, suggerendo che il 20% degli insegnanti potrebbero essere addestrati a portare con sè armi nascoste". Secondo Trump, "questo sarebbe ovviamente solo per chi è bravo ad usare le armi".

Il presidente ha ascoltato i sopravvissuti che tra tristezza e rabbia hanno raccontato la follia omicida del killer 19enne. "Abbiamo fallito come paese, non doveva accadere. Se vai in aeroporto non puoi portare una bottiglia d'acqua ma permettiamo che alcuni animali entrino armati nelle scuole e uccidano i nostri figli" Ha detto Andrew Pollack padre di una delle vittime.

La commozione di sopravvissuti e familiari delle vittime stride con l'attegiamento superficiale di Trump che si è presentato all'incontro con un foglietto in mano, come raccontato dal Washingnton post. Su carta intestata della casa bianca scritti a mano cinque concetti da ricordare tra cui: io vi ascolto, ma anche domande come Cosa vorreste raccontarmi della vostra esperienza? Cosa posso fare per farvi sentire al sicuro.

Intanto lo sceriffo della contea della Florida dove si è verificata la sparatoria con 17 morti la settimana scorsa ha ordinato che "gli autorizzati" si muniscano di pistole e fucili da tenere nel compound del liceo.