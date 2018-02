Berlusconi: ho creduto in Renzi ma è finita male

Roma (askanews) - "Io sono uno dei tanti che ha creduto in Renzi per un periodo, che rappresentasse una novità. Invece ha dimostrato di non voler rispettare nessun patto e la collaborazione, che non era un patto politico, è finita male. Il PD è un apparato per la gestione del potere". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Fi, a Rtl 102.5.