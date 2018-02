Fedelissima Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, è segretaria Cdu

Berlino, (askanews) - La fedelissima di Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, è stata eletta nuova segretaria dell'Unione cristiano democratica (Cdu), una settimana dopo che la cancelliera tedesca aveva proposto il nome dell'attuale governatrice del Saarland come numero due del partito, eleggendola di fatto sua erede.

Cinquantacinque anni, Annegret Kramp-Karrenbauer, il cui nome in Germania viene semplificato in Akk, è la prima donna dopo sei uomini ad assumere questo incarico. Attualmente, con Merkel presidente della Cdu dal 2000, sono quindi due donne a guidare il partito conservatore.

Nel congresso straordinario che si è tenuto a Berlino, la Cdu di Merkel ha approvato inoltre con una maggioranza schiacciante (27 contrari su 975 delegati presenti) l'accordo per formare un governo con i socialdemocratici, anche se per far decollare definitivamente la Grosse Koalition, o GroKo, bisogna ancora aspettare l'esito del voto postale della base Spd atteso il prossimo 4 marzo.