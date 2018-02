Gb, esplosione in edificio a Leicester, polizia: quattro morti

Leicester (askanews) - Quattro persone sono morte in un'esplosione che ha investito domenica un edificio a Leicester, nel centro dell'Inghilterra. La polizia britannica ha dichiarato di non disporre di elementi per attribuire al terrorismo l'esplosione e il crollo dell'edificio che ha provocato quattro morti.

"Sfortunatamente dobbiamo confermare che ci sono quattro vittime e quattro persone restano in ospedale, una con ferite gravi", ha annunciato il sovrintendente della polizia di Leicester Shane O'Neill

L'edificio investito dall'esplosione si componeva di un locale commerciale al piano terra e di un appartamento a quello superiore. "Noi pensiamo che alcune persone non siano ancora state rintracciate e gli sforzi di salvataggio proseguono per trovare altre vittime", ha spiegato ancora O'Neill.

Sei squadre di pompieri si sono recate sono sul posto, tra cui una di ricerca e salvataggio specializzata con le unità cinofile.

L'episodio è avvenuto fra Carlisle Street e Hinckley Road, in un'area molto frequentata della città. L'esplosione è stata sentita nelle case anche a 500 metri di distanza.