Laura Boldrini in bici a Milano con meno tre gradi

Roma, (askanews) - La presidente della Camera e candidata di Leu Laura Boldrini in bici a Milano sulla ciclabile che va da via Melchiorre Gioia e attraversa via Mike Bongiorno con meno tre gradi.

Al termine del percorso Boldrini ha visitato il condominio Green di via San Gregorio. "É un'esperienza da promuovere dal punto di vista ecologico - ha detto - un modello virtuoso di partecipazione attiva dei cittadini".