Merkel ottiene il sì della Cdu per accordo di Grande Coalizione

Berlino, (askanews) - Il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel ha approvato l'accordo di governo con i socialdemocratici, la cosiddetta Grande coalizione, "con solo 27 voti contrari su 975": lo ha annunciato uno dei dirigenti del partito conservatore, dopo la votazione che ha visto i quasi mille delegati della Cdu riuniti in congresso a Berlino.

Merkel ha ora in tasca il nulla osta per l'accordo di Grosse Koalition, che deve però attendere l'esito del voto postale dei socialdemocratici il prossimo 4 marzo.

"Dipende da noi, avere la volontà e la disponibilità di dare forma al nostro paese. Dipende da noi che il nostro paese trasformi i tempi difficili in successo. E dipende da noi se troviamo le risposte giuste per il nostro partito. Spero che ci si riesca insieme e sono ottimista che ci riusciremo nonostante tutte le difficoltà", ha detto Merkel prima della votazione.

Il prezzo politico pagato dalla Cancelliera per questa alleanza, l'unica in grado di costituire una maggioranza a Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco - è alto. Per convincere un'esitante Spd, Merkel ha accettato di cedere il ministero delle Finanze, mentre per contenere il vento di fronda che aveva cominciato a soffiare tra i conservatori, Merkel ha offerto il posto di ministro della Salute a Jens Spahn, 37 anni, un falco all'interno della Cdu, ex vice di Wolfgang Schaeuble alle Finanze.

Gli altri dicasteri sono stati assegnati a figure vicine a Merkel, a

cominciare dalla conferma di Ursula von der Leyen alla Difesa, mentre all'Economia va l'alleato Peter Altmaier e all'Agricoltura Julia Kloeckner.