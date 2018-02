Neve a Roma, Fontana di Trevi e il Pantheon imbiancati

Roma, 26 feb. (askanews) - Roma si è svegliata sotto una fitta nevicata. Le suggestive immagini del Pantheon all'alba e della Fontana di Trevi imbiancata intorno alle 8 del mattino.

Una Capitale in centro quasi surreale, con pochissima gente per strada, solo qualche turista incurante della neve che non ha rinunciato ai selfie di rito davanti alla fontana.