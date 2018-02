Neve a Roma, turisti e cittadini felici come bambini

Roma, (askanews) - Una giornata di caos e disagi può trasformarsi in un momento di svago e giochi. Pellegrini e preti se la battono a pallate di neve, qui a San Pietro. Per romani e turisti un momento bellissimo: "E' bellissimo, siamo al centro qui è pieno di neve, per noi un evento", dice questa ragazza romana.

"Sono brasiliana, trovare la neve a Roma è difficile, è bellissimo" dice un'altra.

"Una cosa straordinaria, stamattina mi sono svegliato con la neve. Abito a Tivoli e ho trovato due metri di neve, una cosa bellissima".

"Sono qui da un anno e mezzo e questo è il primissimo giorno di neve. Vengo dalla Polonia, e per me non è insolito vedere la neve...ma a Roma sì!" aggiunge una suora. E un'altra: "E' insolito. Mi sono svegliata alle 4 del mattino e ho guardato fuori e ho detto: "Sta nevicando".