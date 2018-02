Neve e freddo in Austria, a Vienna sci di fondo nei parchi

Vienna, (askanews) - Non solo l'Italia è spazzata dal vento freddo siberiano Burian, l'ondata di gelo ha coinvolto anche gran parte dell'Europa, con temperature al di sotto dei -10 gradi in Austria, Francia e addirittura -20 in Germania, Svezia e Polonia. Tanta anche la neve caduta.

A Vienna in molti hanno indossato gli sci ai piedi e si sono avventurati nei parchi e nelle zone collinari in periferia, come nei dintorni della chiesa di San Leopoldo, per fare belle passeggiate e godersi lo spettacolo della città imbiancata.