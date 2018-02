Ortofrutta, con la Borsa della Spesa l'acquisto è consapevole

Roma, (askanews) - Arriva un nuovo strumento offerto al mercato per monitorare le dinamiche dei prezzi. E' la "La Borsa della Spesa", presentata in occasione dell'edizione 2018 della celebre fiera internazionale Fruit Logistica e frutto della collaborazuione tra Unioncamere, Italmercati e Borsa Merci Telematica Italiana.

La Borsa della spesa punta a favorire un acquisto consapevole: ogni settimana i consumatori potranno sapere quali sono i migliori prodotti ortofrutticoli in termini di rapporto qualita-prezzo. La Borsa della Spesa è il risultato delle attente osservazioni giornaliere effettuate nei centri agroalimentari all'ingrosso ortofrutticoli, che costituiscono un punto di osservazione privilegiato per comprendere le dinamiche in atto nei mercati e anticiparne la tendenza. Dai dieci mecati agroalimentari all'ingrosso della Rete Italmercati transitano, infatti, circa i due terzi dei quantitativi totali e questo permette di monitorare i prezzi e la qualità dei prodotti ortofrutticoli che arrivano poi nella Borsa della Spesa dei consumatori.

Uno strumento particolarmente importante anche per la media e grande distribuzione commerciale, che potrà meglio orientare i propri acquisti ed assicurare al cliente un prodotto sano, di qualità e al giusto prezzo. Il risultato di queste osservazioni sarà twittato ogni venerdì con gli hashtag #borsadellaspesa e #ortofrutta.