Il Golfo di Ajaccio imbiancato, 15 cm di neve sulla spiaggia

Roma, (askanews) - Il golfo di Ajaccio, in Corsica, tutto imbiancato, con 15 cm di neve che hanno ricoperto la spiaggia e le barche ancorate in porto. Non accadeva da più di 30 anni.

L'ondata di gelo che si è abbattuta sull'Europa arrivando fino al Mediterraneo centrale, accompagnata da forti precipitazioni nevose, non ha risparmiato la Corsica, anche se il mix di neve e mare, con il sole uscito in tarda mattinata, si è rivelato affascinanate. Non nevicava sulla baia dal 1986, quando, secondo Meteo France, caddero 25 centimetri.