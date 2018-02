Maltempo, lo spettacolo di Napoli sommersa dalla neve

Napoli (askanews) - Uno spettacolo inusuale per Napoli: piazza del Plebiscito completamente imbiancata a causa dell'eccezionale nevicata causata nel Centro-Sud Italia dal Buran, il vento gelido in arrivo dalle steppe russe. E così Castel dell'Ovo, il Maschio Angioino, l'Hotel Vesuvio a via Partenope e tutti i luoghi simbolo del capoluogo campano che, per una volta, ha dimenticato di essere la città "d'o sole e d'o mare".

Come accaduto a Roma, anche a Napoli l'evento ha causato una serie di disservizi, in particolare per quanto riguarda la metro e i trasporti urbani nonché quelli ferroviari, con una serie di treni in ritardo o addirittura cancellati. Chiuso per qualche ora anche l'aeroporto di Capodichino così come le scuole, per 2 giorni. Ci sono volute diverse ore prima che la situazione cominciasse pian piano a normalizzarsi. Al lavoro per sgomberare le strade anche il genio militare mentre il sindaco Luigi de Magistris ha puntato il dito contro le previsioni meteo, "completamente disattese dalla natura", ha detto, con una situazione molto più grave di quanto ci si attendesse.

Il Comune, comunque, ha varato un piano d'azione straordinario per accogliere i senzatetto e i cittadini in difficoltà, eventualmente anche accompagnati dai loro animali, aiutandoli a fronteggiare l'ondata di freddo con l'apertura del Centro Diurno di Marechiaro, oltre ai presidi già attivi, "La Palma" e "La Tenda".

Attrezzato anche uno spazio, presso l'ex dormitorio pubblico di via de Blasiis, dov'è possibile donare coperte, piumoni, sciarpe, guanti e cappelli.

Il freddo straoardinario però non ha "congelato" la proverbiale creatività dei napoletani: qualcuno si è inventato un'occasione di business, vendendo carote per i pupazzi di neve. Qualcun altro, invece, come si vede in questo video amatoriale postato on line non ha perso l'occasione per farsi notare.