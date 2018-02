Raggi annuncia: divieto auto diesel nel centro di Roma dal 2024

"A partire dal 2024, nel centro della città di Roma sarà vietato l'uso di automobili diesel": lo ha scritto su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, postando un intervento dalla conferenza sul clima "Women 4 climate", a Città del Messico.

Ricordando che "i cambiamenti climatici stanno modificando le nostre abitudini di vita", "dobbiamo agire velocemente. Insieme alle altre grandi capitali mondiali Roma - ha detto la sindaca M5s - ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che, a partire dal 2024, nel centro della città di Roma sarà vietato l'uso di automobili diesel".

Un annuncio che avviene nel giorno in cui la Corte amministrativa federale tedesca ha dato il via libera al divieto delle auto diesel nelle città: la decisione riguarda in realtà solo Stoccarda e Duesseldorf, ma viene interpretata come un semaforo verde a tutte le amministrazioni comunali che da adesso in avanti potranno stabilire se vietare o meno la circolazione dei diesel in città per causa smog. La notizia ha avuto immediata ripercussioni in borsa dove i titoli delle principali case automobilistiche hanno registrato nette perdite, scrive la Bild.