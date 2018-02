Folla a Mumbai per l'addio alla star di Bollywood Sridevi Kapoor

Roma, (askanews) - Migliaia di fan hanno affollato le strade di Mumbai per dare l'addio alla star di Bollywood Sridevi Kapoor, trovata morta a 54 anni in un hotel a Dubai, dove si era recata per il matrimonio di un parente.

Il feretro è stato portato in processione per le principali strade della città tra ingenti misure di sicurezza. Il corpo dell'attrice, famosissima in tutta l'India, con oltre 300 film girati nella sua carriera, sarà poi cremato.

Le circostanze del decesso restano ancora misteriose. La polizia di Dubai ha archiviato il caso parlando di annegamento nella vasca da bagno ma restano diversi dubbi sulla morte improvvisa della star del cinema indiano.