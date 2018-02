Siria, ong: a Ghouta uccisi oltre 600 civili in dieci giorni

Damasco (askanews) - Le forze governative siriane avanzano nella Ghouta Orientale, nonostante la tregua umanitaria nell'enclave ribelle nei pressi di Damasco sia in vigore. La "pausa umanitaria" ordinata dalla Russia dopo la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu non ha fermato i bombardamenti del regime. E nessun aiuto umanitario è riuscito a filtrare.

"In questa fase è importante non solo evacuare i civili ma anche far entrare le medicine. Questo non può accadere fino a quando non ci sarà un accordo tra le parti che combattono. Nessuno userà il corridoio umanitario finché non si sentirà sicuro", dice Ingy Sedky, portavoce del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Questa è la situazione quando, dall'inizio dell'offensiva lanciata lo scorso 18 febbraio dal regime siriano, sono stati uccisi più di 600 civili. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con sede a Londra che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese. Secondo l'ong, 147 dei 601 civili uccisi, per lo più in attacchi aerei, sono bambini.

L'aumento del numero delle vittime è in parte dovuto al ritrovamento di corpi rimasti intrappolati tra le macerie di edifici distrutti grazie ai soccorritori che hanno approfittato di una "pausa umanitaria" mediata dalla Russia per cercare i sopravvissuti.