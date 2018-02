Tempesta di neve a Londra, i fiocchi bianchi a Westminster

Londra (askanews) - Una tempesta di neve si è abbattuta su Londra. Suggestive le immagini di Westminster sotto gli abbondanti fiocchi bianchi. Turisti scatenati nell'immortalare la sede del Parlamento britannico imbiancato. In tanti si sono concentrati anche sulla statua di Winston Churchill, curiosamente in una posa plastica perfetta per l'occasione: a testa alta e sorretto dal bastone l'ex primo ministro britannico sembra resistere iero alla tempesta che si abbatte sulla città.