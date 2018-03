Elezioni 2018, prima uscita pubblica di Berlusconi-Meloni-Salvini

Roma (askanews) - Prima - e per quanto si sappia ultima - uscita pubblica comune dei tre leader della coalizione di centrodestra: Silvio Berlusconi di Forza Italia, Matteo Salvini della Lega e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. I tre, dall'inizio della campagna elettorale non erano mai comparsi in un evento pubblico insieme. Lo hanno fatto al tempio di Adriano a Roma, a poco più di 48 ore dal voto di domenica 4 marzo, per rassicure i propri elettori riguardo alle numerose divergenze interne che sono apparse nel corso della campagna.

"Il programma della sinistra - ha detto Berlusconi - è incompatibile con il nostro. Con i Cinque Stelle è impossibile

anche sedersi ad un tavolo insieme. Abbiamo preso l'assoluto

impegno di non aprirci a coalizioni e inciuci e anche se non

raggiungeremo la maggioranza è un impegno che manterremo. Perché

la prima modalità in politica e mantenere gli impegni presi in

campagna elettorale e su questo non ci deve essere alcun dubbio".