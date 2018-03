Italia Travel Awards, tempo di votazioni per la terza edizione

Roma, (askanews) - Italia Travel Awards, giunto alla sua terza edizione, rilancia dalla BIT, l'appuntamento top del turismo in Ialia, la sua mission: quella di essere il premio nato per celebrare l impegno e la competenza nel settore turistico italiano. Sono 37 i premi totali, 24 assegnati dagli agenti di viaggio, 11 dai viaggiatori, 2 dagli operatori del settore. Per quello che è ormai il riconoscimento più prestigioso, completo e ricercato nel settore dei viaggi e turismo, l appuntamento annuale per eccellenza, una vera e propria notte degli Oscar, tutta dedicata all industria turistica italiana. Come conferma Sheila Filippi, General Manager di Beachcomber Resorts & Hotels, gruppo sponsor di categoria e vincitore nelle due precedenti edizioni:

"Credo che sia importante per tutti noi che, fortunati, lavoriamo nel settore del turismo. Ricevere questi premi ci spinge ad andare avanti, a migliorare sempre di più".

L'Italia Travel Award, sottolinea bene Sheila Filippi, fa bene certo come immagine ma soprattutto a chi lavora sul campo. E' il caso di Beachcomber, otto alberghi a Mauritius con un nono in arrivo l'anno prossimo, 65 anni di presenza sull'isola e risposte per ogni esigenza come la novità Vittoria For Two dedicato esclusivamente al target adulti. Ancora Sheila Filippi:

"E' stato bellissimo vedere la gioia del nostro staff a Mauritius quando hanno ricevuto, per due anni consecutivi, il messaggio che avevamo vinto il premio come miglior catena alberghiera. Premiando non solo l'Italia, ma tutto lo staff di Beachcomber a Mauritius. Grande gioia e grande emozione nel vedere che il lavoro che viene fatto tutti i giorni viene riconosciuto".

Italia Travel Awards continua intanto la seconda fase delle votazioni online che porterà i prescelti alla vittoria dei tanto ambiti Oscar del turismo italiano 2018. Danielle Di Gianvito, Managing Director:

"Siamo arrivati alla terza edizione. Le votazioni per le premiazioni si chiuderanno entro il 30 marzo. Grande partecipazione da parte degli agenti di viaggio e dei viaggiatori che hanno confermato l'interesse verso questo premio dell'eccellenza".

Appuntamento finale a Roma alla fine di maggio per la serata di gala di premiazione.