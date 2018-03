La neve a Milano, ma non c'è nessuna emergenza

Milano (askanews) - Non è una notizia come quando accade a Roma: oggi Milano è imbiancata. I milanesi si sono svegliati sotto i fiocchi. Tetti e strade innevati, ma non c'è nessuna emergenza. La circolazione è regolare lungo le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie. Milano si è preparata in anticipo alle nevicate previste fino a venerdì con 172 mezzi spargisale. E' una delle misure decise durante un vertice tra Comune, polizia locale, protezione civile, Atm, Mm e Aler per far fronte nel miglior modo possibile alle nevicate in arrivo.