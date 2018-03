Tusk: chiederò a Theresa May se ha un'idea migliore sull'Irlanda

Roma, (askanews) - Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, è convinto che la bozza del trattato sulla Brexit, presentata dalla Commissione, verrà "accettata" dai 27 Stati dell'Ue.

"Sono assolutamente sicuro che tutti gli elementi essenziali della bozza verranno accettati da tutti", ha detto Tusk a Bruxelles. Vorrei sottolineare ancora una volta che Barnier ha il pieno sostegno delle istituzioni dell'Ue e dell'Ue a 27".

Tusk incontrerà a Londra la premier britannica Theresa May che ha duramente respinto la bozza di trattato, sostenendo che minerebbe "l'integrità costituzionale" del Regno Unito. Il presidente del Consiglio europeo ha detto che se May non condivide la proposta dovrebbe proporre un'alternativa, perché "fino ad oggi, nessuno ha presentato nulla di più saggio".

"Tra poche ore chiederò a Londra se il governo britannico ha un'idea migliore, altrettanto efficace nel prevenire un confine vero e proprio tra Irlanda e Irlanda del Nord" ha aggiunto Tusk.