Usa, si dimette Hope Hicks, capo della comunicazione Casa Bianca

Washington (askanews) - Continua l'esodo dalla Casa Bianca. Si è dimessa la direttrice della comunicazione, tra i più fidati consiglieri del presidente Donald Trump. Si tratta della 29enne ex modella Hope Hicks, la quarta persona a ricoprire e lasciare questo incarico da quando il magnate del mattone di New York è diventato leader Usa. Hicks arrivò nella campagna di Trump dopo avere lavorato per il marchio di abbigliamento e accessori della figlia Ivanka.

La conferma delle sue dimissioni è arrivata direttamente dalla Casa Bianca. Hicks ha fatto sapere di "non avere parole per esprimere la mia gratitudine nei confronti del presidente", a cui ha augurato il meglio. E al quale - stando alla versione fornita dalla Casa Bianca - avrebbe anticipato il suo desiderio di esplorare altre opportunità professionali.

L'annuncio dell'addio di Hicks è giunto all'indomani della sua testimonianza, durata quasi nove ore, davanti ai membri della commissione Intelligence della Camera che sta indagando sul cosiddetto Russiagate. Durante la sua testimonianza, Hicks ha ammesso di avere raccontato bugie a fin di bene per conto di Trump, quelle che in America chiamano "white lies", ma ha sostenuto di non avere mai mentito in merito al Russiagate.